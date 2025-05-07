Дрон поднялся на 20-й этаж и попросил женщину не снимать парад в Астане

В Астане дрон прилетел к окну на 20-м этаже и потребовал от женщины не снимать парад

В столице Казахстана Астане дрон подлетел к окну многоэтажного дома и потребовал не снимать. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Дрон подлетел к окну на 20-м этаже и попросил женщину не снимать парад победы «в целях безопасности», — пишет канал.

Mash назвал произошедшее новой серией известного фантастического сериала «Черное зеркало» о влиянии современных технологий на общество.

В Казахстане отмечают День защитника Отечества и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня в республике прошел первый с 2017 года военный парад. Мероприятие состоялось на площади Независимости в присутствии тысяч зрителей, в том числе руководства республики во главе с президентом Касым-Жомартом Токаевым, иностранных гостей, а также ветеранов и тружеников тыла.

В параде приняли участие свыше четырех тысяч человек, более 200 единиц специальной и боевой техники и 66 летательных аппаратов различных типов.

Ранее белорусские военные спели «Седую ночь» на репетиции парада Победы в Москве.