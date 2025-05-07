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Россиянам назвали самые «холодные» породы кошек

Pravda.Ru: русская голубая кошка относится к самым неласковым породам
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Shutterstock/Nailia Schwarz

Кошки породы «русская голубая» считаются более «холодными» и неласковыми, им не нравятся незнакомцы, а также частые прикосновения и попытки взять их на руки. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Кроме того, это может быть характерно для бенгальских и британских короткошерстных кошек, которые могут захотеть поиграть с хозяевами, но только по своей инициативе. Телесный контакт обычно не нужен и мейн-кунам, хотя они могут стерпеть ласки, отметили специалисты. К любителям личного пространства они также отнесли шартрезов, а также персидских кошек.

«Важно помнить: даже если кошка не любит сидеть на руках, это не значит, что она вас не любит. Просто она выражает чувства по-своему — через взгляд, присутствие и легкое мурчание рядом. А иногда — через игривый укус за палец», — добавили в сообщении.

Ученые из Хельсинкского университета до этого установили, что самым выдающимся интеллектом отличаются абиссинская, бенгальская и бирманская породы кошек. Исследователи объясняют высокий уровень интеллекта этих пород их длительным эволюционным развитием.

Ранее ученые раскрыли трагическую судьбу первых домашних кошек в США.

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