Ученые перечислили самые умные породы кошек

Ученые из Хельсинкского университета установили, что самым выдающимся интеллектом отличаются абиссинская, бенгальская и бирманская породы кошек. Результаты исследования опубликованы в журнале Veterinary Science (VetSci).

В рамках масштабного исследования, в котором приняли участие 4300 кошек, были выявлены три породы с наибольшими когнитивными способностями. Абиссинская, бенгальская и бирманская кошки продемонстрировали наилучшие результаты по показателям интеллекта.

Исследователи объясняют высокий уровень интеллекта этих пород их длительным эволюционным развитием. Адаптация к разнообразным условиям жизни способствовала формированию у этих кошек не только развитых когнитивных способностей, но и гибкости поведения. Эти породы также проявляют высокий эмоциональный интеллект и быстро адаптируются к новым условиям и средам обитания.

Как отметила Саманта Уотсон, научный сотрудник профильной организации, объективная оценка интеллекта животных всегда представляет собой сложную задачу. Хотя четких критериев для измерения умственных способностей кошек нет, эксперименты показали заметные различия между породами. Умственные качества, которые важны для одной группы кошек, могут не быть столь актуальными для других в зависимости от их эволюционного пути.

Ранее ученые приблизились к выведению гипоаллергенных кошек.