Ученые раскрыли трагическую судьбу первых домашних кошек в США

Международная группа ученых из США и Великобритании раскрыла путь и время прибытия первых домашних кошек на территорию Северной Америки. На это указали следы кораблекрушения у побережья штата Флорида, случившегося 466 лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале American Antiquity (AmAntiq).

В сентябре 1559 года ураган потопил 11 судов экспедиции конкистадора Тристана де Луна у берегов Пенсаколы, где испанцы пытались основать поселение Санта-Мария-де-Очусе.

В ходе раскопок на месте крушения археологи подняли со дна останки животных. Анализ показал, что кости принадлежали двум домашним кошкам, завезенным из Европы на судне «Эмануэль-Поинт II». Животным не удалось спастись при затоплении корабля.

Ранее останки домашних кошек находили в испанских колониях на Гаити, но в континентальную Северную Америку они, вероятно, прибыли только с экспедицией де Луна.

Анализ изотопов в костях взрослой особи показал, что она ела не крыс, а ту же пищу, что и моряки. Это говорит о том, что животное могли кормить специально — либо из-за нехватки грызунов, либо из привязанности.

Генетический анализ также подтвердил европейское происхождение обеих кошек. Ученые считают, что их могли взять на борт в Мексике — либо случайно, либо намеренно, для борьбы с грызунами.

«Испанские экспедиции во Флориду были первой возможностью для этих животных попасть на территорию современных США», — отметил антрополог Мартин Уэлкер из Университета Аризоны.

Исторически кошки сопровождали людей в морских походах, защищая припасы от крыс. Древние римляне, например, распространили их по Европе именно как «мышеловов». Сегодня домашние кошки есть в каждой третьей американской семье, а их общая численность в мире превышает 600 млн особей.

Ранее ученые совершили открытие, перевернувшее представления о происхождении домашних кошек.