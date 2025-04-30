Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли трагическую судьбу первых домашних кошек в США

AmAntiq: у берегов Флориды нашли останки домашних кошек возрастом 466 лет
close
Sebastian Duda/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых из США и Великобритании раскрыла путь и время прибытия первых домашних кошек на территорию Северной Америки. На это указали следы кораблекрушения у побережья штата Флорида, случившегося 466 лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале American Antiquity (AmAntiq).

В сентябре 1559 года ураган потопил 11 судов экспедиции конкистадора Тристана де Луна у берегов Пенсаколы, где испанцы пытались основать поселение Санта-Мария-де-Очусе.

В ходе раскопок на месте крушения археологи подняли со дна останки животных. Анализ показал, что кости принадлежали двум домашним кошкам, завезенным из Европы на судне «Эмануэль-Поинт II». Животным не удалось спастись при затоплении корабля.

Ранее останки домашних кошек находили в испанских колониях на Гаити, но в континентальную Северную Америку они, вероятно, прибыли только с экспедицией де Луна.

Анализ изотопов в костях взрослой особи показал, что она ела не крыс, а ту же пищу, что и моряки. Это говорит о том, что животное могли кормить специально — либо из-за нехватки грызунов, либо из привязанности.

Генетический анализ также подтвердил европейское происхождение обеих кошек. Ученые считают, что их могли взять на борт в Мексике — либо случайно, либо намеренно, для борьбы с грызунами.

«Испанские экспедиции во Флориду были первой возможностью для этих животных попасть на территорию современных США», — отметил антрополог Мартин Уэлкер из Университета Аризоны.

Исторически кошки сопровождали людей в морских походах, защищая припасы от крыс. Древние римляне, например, распространили их по Европе именно как «мышеловов». Сегодня домашние кошки есть в каждой третьей американской семье, а их общая численность в мире превышает 600 млн особей.

Ранее ученые совершили открытие, перевернувшее представления о происхождении домашних кошек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами