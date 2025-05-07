В Польше предложили строить убежища вместо бассейнов

Министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк в ходе своего выступления на конференции Defence24 Days предложил строить убежища вместо бассейнов.

С таким предложением Семоняк обратился к представителям местных властей.

«Может быть, вместо бассейна лучше иметь убежище?» — заявил он.

По его словам, недавно созданный в Польше фонд безопасности и обороны является отличным инструментом для создания убежищ.

До этого портал Delfi со ссылкой на литовское МВД сообщал, что Литва, Латвия и Эстония начали готовить вместе с Польшей меморандум о координации действий во время эвакуации населения.

Уточняется, что страны планируют подписать документ в июне. Стороны пропишут в меморандуме свои действия во время эвакуации и назначат ответственных за организацию населения. Кроме того, они определят возможные направления эвакуации и пункты пересечения границы.

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