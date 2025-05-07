Внуково: для входа в аэропорт можно показать посадочный талон в электронном виде

Во Внуково уточнили, что пройти в аэропорт можно с электронным посадочным талоном

Пассажиры, вылетающие из Внуково, на входе в терминал могут предъявить как распечатанный, так и электронный посадочный талон или маршрутную квитанцию. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе московского аэропорта. Дополнительные требования действуют на время усиления мер досмотра с 8 по 12 мая.

«Посадочный талон или маршрутная квитанция могут быть как в электронном, так и в распечатанном виде», — пояснили во Внуково.

До этого московский аэропорт Внуково сообщил об усилении мер досмотра пассажиров с 8 по 12 мая для обеспечения максимальной безопасности во время празднования Дня Победы. Там добавили, что для входа в терминал у пассажиров могут потребовать предъявить посадочный талон или маршрутную квитанцию.

Пассажиров попросили заранее прибывать в аэропорт для прохождения всех необходимых процедур.

Ранее из-за ночной атаки БПЛА в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничение на вылеты и прием самолетов.