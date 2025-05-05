Женщина оттаскала девушку-подростка за волосы из-за очереди в российской поликлинике

В Новосибирске женщина оттаскала подростка за волосы из-за очереди в поликлинике

В Новосибирске 40-летняя женщина напала на 16-летнюю девушку из-за спора в очереди в поликлинике и оттаскала ее за волосы. Об этом сообщает агентство безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел 30 апреля в поликлинике на улице Сибиряков-Гвардейцев. Конфликт между 40-летней женщиной и 16-летней девушкой возник из-за очереди к врачу — посетительницы не смогли договориться, кто будет заходить в кабинет первым. В ходе ссоры взрослая пациентка набросилась на подростка, схватив ее за волосы.

Бойцы группы быстрого реагирования, прибывшие по вызову, оперативно вмешались и прекратили драку. Пострадавшая девушка намерена подать заявление в полицию на обидчицу.

До этого пациент, общавшийся с невидимым Владом, напал на врача в новосибирском травмпункте. Мужчина мог находиться под воздействием неустановленных веществ.

Ранее пациентки подрались в женской консультации в Новосибирске и попали на видео.