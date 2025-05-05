Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина оттаскала девушку-подростка за волосы из-за очереди в российской поликлинике

В Новосибирске женщина оттаскала подростка за волосы из-за очереди в поликлинике
close
Depositphotos

В Новосибирске 40-летняя женщина напала на 16-летнюю девушку из-за спора в очереди в поликлинике и оттаскала ее за волосы. Об этом сообщает агентство безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел 30 апреля в поликлинике на улице Сибиряков-Гвардейцев. Конфликт между 40-летней женщиной и 16-летней девушкой возник из-за очереди к врачу — посетительницы не смогли договориться, кто будет заходить в кабинет первым. В ходе ссоры взрослая пациентка набросилась на подростка, схватив ее за волосы.

Бойцы группы быстрого реагирования, прибывшие по вызову, оперативно вмешались и прекратили драку. Пострадавшая девушка намерена подать заявление в полицию на обидчицу.

До этого пациент, общавшийся с невидимым Владом, напал на врача в новосибирском травмпункте. Мужчина мог находиться под воздействием неустановленных веществ.

Ранее пациентки подрались в женской консультации в Новосибирске и попали на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами