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В Приангарье суд взыскал 1,5 млрд рублей с экс-руководителя страховой компании

Суд Иркутской области взыскал 1,5 млрд рублей с экс-главы компании «Ангара»
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Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и постановил взыскать с экс-главы страховой компании «Ангара» Ларисы Фроловой 1,5 миллиарда рублей. Информация об этом размещена на официальном Telegram-канале АСВ.

Как указано в сообщении агентства, решение о взыскании убытков с Ларисы Фроловой, ранее занимавшей пост генерального директора ООО «Страховая компания «Ангара» из Братска, было вынесено судом 7 мая 2025 года.

Причиной для подачи иска послужили выявленные факты вывода ликвидных средств из страховой компании. Кроме того, Фролова привлечена к субсидиарной ответственности, окончательная сумма которой будет установлена после завершения всех расчетов с кредиторами.

Страховая компания «Ангара» осуществляла свою деятельность с 1992 года, предоставляя услуги добровольного страхования в Иркутской области и Республике Бурятия.

На прошлой неделе Министерство обороны России подало иск против Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева о возмещении 211 млн рублей.

Ранее экс-губернатор Хабаровского края Фургал предложил прокурорам найти у него 8,5 миллиарда рублей.

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