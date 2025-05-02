В новом молдавском учебнике по истории для старших классов Сталинградскую битву назвали «катастрофой» для румын. Об этом пишет РИА Новости, в распоряжении которого появилось пособие.

Отмечается, что авторы учебника уделили отдельное внимание участию Румынии во Второй мировой войне в качестве союзника Адольфа Гитлера. По данным агентства, информация подается таким образом, чтобы молдавские старшеклассники оправдывали жертвы румынской армии.

В тексте утверждается, что румынские войска сражались за освобождение Бессарабии и северной Буковины и игнорируется тот факт, что они были оккупантами.

Лидер молдавского оргкомитета «Победа» Алексей Петрович в беседе с РИА Новости отметил, что этот учебник является частью программы по оправданию нацизма в Молдавии, которая активно развивается с 1990-х годов. Он оказался возмущен тем, что в учебнике советские войска представлены как оккупанты, в то время как румынские называются «войсками освобождения».

До этого сообщалось, что авторы молдавского учебника обвинили Советский Союз в развязывании Второй мировой войны. Там указывается, что распространение коммунизма в Европе стало одной из причин появления фашизма и нацизма.

Помимо прочего, в учебнике содержатся утверждения, что «коммунисты распространяли легенду о том, что на нас напали».

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