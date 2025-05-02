Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Молдавии назвали Сталинградскую битву «катастрофой»

РИА: Сталинградскую битву назвали катастрофой в молдавском учебнике по истории
close
РИА Новости

В новом молдавском учебнике по истории для старших классов Сталинградскую битву назвали «катастрофой» для румын. Об этом пишет РИА Новости, в распоряжении которого появилось пособие.

Отмечается, что авторы учебника уделили отдельное внимание участию Румынии во Второй мировой войне в качестве союзника Адольфа Гитлера. По данным агентства, информация подается таким образом, чтобы молдавские старшеклассники оправдывали жертвы румынской армии.

В тексте утверждается, что румынские войска сражались за освобождение Бессарабии и северной Буковины и игнорируется тот факт, что они были оккупантами.

Лидер молдавского оргкомитета «Победа» Алексей Петрович в беседе с РИА Новости отметил, что этот учебник является частью программы по оправданию нацизма в Молдавии, которая активно развивается с 1990-х годов. Он оказался возмущен тем, что в учебнике советские войска представлены как оккупанты, в то время как румынские называются «войсками освобождения».

До этого сообщалось, что авторы молдавского учебника обвинили Советский Союз в развязывании Второй мировой войны. Там указывается, что распространение коммунизма в Европе стало одной из причин появления фашизма и нацизма.

Помимо прочего, в учебнике содержатся утверждения, что «коммунисты распространяли легенду о том, что на нас напали».

Ранее российская разведка раскрыла план Европы по переписыванию истории XX века.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами