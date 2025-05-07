В Госдуме предложили изменить расчет пособия для семей с детьми-инвалидами

Гаврилов предложил не включать пособие на ребенка-инвалида в расчет дохода семей

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов выступил с предложением не включать пособие на детей с инвалидностью в расчет дохода семей при установлении единого пособия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Необходимо пересмотреть механизм расчета пособий, чтобы он учитывал, что пенсия ребенка-инвалида не является доходом в классическом понимании. Это не ресурс для накоплений или инвестиций, на которых можно зарабатывать, а способ компенсировать очевидные издержки», — заявил депутат.

Он отметил, что эта пенсия уходит на дополнительные траты, которые нередко превышают ее размер.

Решение ситуации, по мнению Гаврилова, заключается в том, чтобы не включать детскую пенсию по инвалидности в расчет совокупного дохода при подаче на единое пособие. Депутат подчеркнул, что это может стать шагом к возвращению пенсионной системы к внутренней логике.

По словам парламентария, сейчас родители детей с инвалидностью вынуждены принимать участие в своеобразной двойной бухгалтерии.

«С одной стороны, они получают пенсию на ребенка как признание особых нужд, с другой — сталкиваются с тем, что при установлении единого пособия в доход семьи учитываются все пенсии, в том числе и пенсии по инвалидности, если получателями являются дети (выплаты родителям детей с инвалидностью или инвалидов с детства первой группы не включаются)», — рассказал Гаврилов.

Депутат отметил, что в итоге создается парадоксальная ситуация: чем выше пенсия ребенка по инвалидности, задача которой состоит в помощи родителям в покрытии расходов на разные жизненно необходимые покупки, тем выше совокупный доход семьи. А это уменьшает вероятность одобрения единого пособия.

До этого Гаврилов перечислил пять эффективных способов увеличить размер пенсии. Депутат рекомендовал начать с проверки правильности учета трудового стажа и пенсионных взносов.

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