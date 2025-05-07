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Песков рассказал, как долго будут наблюдаться сбои в работе мобильного интернета

Песков: сбои в работе мобильного интернета продлятся до 10 мая
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Михаил Метцель/РИА Новости

Временные ограничения в работе мобильного интернета будут наблюдаться до 10 мая включительно, пока в Москве проходят торжества в честь Дня Победы и находятся зарубежные гости. Об этом предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

«Мы должны учитывать то, скажем так, опасное соседство, которое мы имеем. В этой связи на протяжении всех дней, когда здесь будут находиться гости этих празднеств, то есть до 10-го числа включительно, нужно быть готовым к таким временным ограничениям в работе мобильного интернета», — заявил представитель Кремля.

7 мая «Известия» сообщили о сбое в работе мобильных операторов в Москве. По данным сервиса Downdetector, неполадки со связью наблюдаются у пользователей «Мегафона», Т2, МТС и «Билайна».

Также о сбоях в работе заявили в пресс-службе сервиса «Яндекс Go». Пассажиры временно не могут заказать такси или сталкиваются с тем, что поблизости нет машин, так как водители не могут выйти на линию и принять заказ.

До этого член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин пояснил, что временные ограничения работы мобильного интернета необходимы, чтобы обеспечить безопасность россиян в период празднования Дня Победы. По его словам, этот шаг вынужденная, но оправданная мера в период, «когда средства связи становятся элементом боевого управления».

Ранее москвичам рассказали, как пережить ограничения интернета.

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