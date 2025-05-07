Психолог объяснил, почему обычные советы не помогают справиться со стрессом

Стресс – это обычное явление в жизни любого человека, которое является нормой и даже мотивирующим рычагом. Однако при хроническом разрушительном дистрессе положительные стороны этого явления нивелируются. Преодолеть такое состояние россияне часто не могут, так как советы по борьбе с ним направлены только на телесную составляющую, рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс Общественной Службе Новостей.

По словам специалиста, чаще всего современные медицинские советы ограничиваются рекомендациями соблюдать режим сна, правильно питаться и двигаться. Однако все это – работа с телесным стрессом, в то время как современные люди чаще страдают от эмоционального. Возникает он из-за отрицательных эмоций, которые становятся хроническими, вызывают напряжение нервной системы и могут даже привести к воспалению, объяснил врач.

«Выход из эмоционального стресса есть — он заключается в осознании того, что не на все жизненные обстоятельства можно повлиять, — отметил психолог. — Когда человек понимает, что отрицательная эмоциональная реакция у него возникает не из-за какого-то события, а из-за того, как он это событие истолковал, он может работать со своим отношением к внешним факторам».

В целом даже дистресс является нормой жизни, но важно не допускать его перерастания в хроническую форму, подчеркнул Хорс. Для этого он посоветовал россиянам отслеживать свое состояние и работать с ним через изменение мышления и образа жизни.

Напомним, психолог Елена Соловьёва подчеркивала, что людям важно своевременно предотвращать состояние «перестимуляции» нервной системы, способствующее стрессу. По ее мнению, для этого ежедневно следует проводить в тишине от 30 минут до часа, причем это касается как взрослых, так и детей – в этом состоянии между сном и реальностью человек отдыхает.

Ранее в Подмосковье девочка-подросток уснула на несколько дней из-за стресса.