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«Час покоя»: россиянам назвали неочевидный способ быстро снять стресс

Психолог Соловьёва: при стрессе важно 40 минут в день проводить в тишине
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Людям важно своевременно предотвращать состояние «перестимуляции» нервной системы, способствующее стрессу. Для этого ежедневно следует проводить в тишине от 30 минут до часа, причем это касается как взрослых, так и детей, отметила психолог Елена Соловьёва в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Люди склонны не замечать вовремя грань, которая отделяет их обычное продуктивное состояние от выгорания, стресса и перестимуляции, отметила специалист. Главная причина заключается в сверхактивности, которая не позволяет вовремя определить крайнюю усталость. По этой причине важно ежедневно оставаться в тишине хотя бы на какое-то время, подчеркнула Соловьёва.

«Это должно быть не менее часа в день совершенно точно, у взрослого — не менее получаса абсолютной тишины, — пояснила психолог. — Лучше сорока минут в день абсолютной тишины, даже от собственных мыслей. Это такое медитативное состояние, некоторое трансовое состояние».

В этом состоянии между сном и реальностью человек отдыхает. Для нервной системы, которая остается крепкой, но лишь до определенного момента, это крайне важно – при неправильном подходе она может «отомстить» серьезным заболеванием, причем люди могут даже не понимать, что причина заключается в переутомлении и перестимуляции, заключила эксперт.

Напомним, психолог Инна Паустовская отмечала, что залог хорошего отдыха перед трудовыми буднями – это смена деятельности и отказ от гаджетов. По её словам, постоянное «залипание» в телефоне перегружает мозг – это перенапряжение позже даёт о себе знать во время работы. Чтобы не было соблазна, она посоветовала во время отдыха убрать телефон куда-нибудь подальше, чтобы нужно было встать, дойти и взять его.

Ранее психолог рассказала о преимуществах отдыха отдельно от второй половинки.

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