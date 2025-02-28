Самолет совершил внеплановую посадку из-за нехватки топлива на рейсе из Китая в Германию

Летевший из КНР в Германию самолет Lufthansa сел в Вене из-за нехватки топлива

Самолет авиакомпании Lufthansa, выполнявший рейс из Китая в Германию, столкнулся с нехваткой топлива из-за необходимости облета российского воздушного пространства. Об этом сообщает издание Kurier.

Инцидент произошел 25 февраля. Самолет Airbus A350, следовавший из Шанхая в Мюнхен, вынужден был изменить маршрут из-за сильного встречного ветра. На 12-м часу полета пилоты приняли решение совершить внеплановую посадку в столице Австрии Вене для дозаправки.

После этого самолету потребовалось еще 40 минут, чтобы прибыть из Вены в Мюнхен. Общая задержка рейса составила 1 час 10 минут.

По данным издания, необходимость удлиненного маршрута была обусловлена «требованиями китайской авиационной безопасности». Отмечается, что западные авиакомпании вынуждены летать в обход России из-за закрытия российского воздушного пространства в ответ на санкции ЕС.

27 февраля около 9:08 по московскому времени пилоты пассажирского самолета Airbus A319 заметили неопознанный летающий объект во время перелета из петербургского аэропорта Пулково в Челябинск. По данным Telegram-канала Aviaincident, командир сообщил о статичном шаре серого цвета, похожем на шар-зонд. Инцидент не повлиял на безопасность полета.

Ранее сообщалось, что безбилетный пассажир долетел до Китая, спрятавшись в туалете самолета.