Во Владивостоке неизвестный приставал к 11-летней девочке в общественном транспорте

Во Владивостоке ищут мужчину, который приставал к ребенку в транспорте. Об этом сообщает управление МВД по региону.
О произошедшем в полиции узнали после обращения матери пострадавшей. По словам женщины, неизвестный «трогал» школьницу во время поездки.
Сотрудники МВД организовали проверку, которая поможет установить все обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника.
«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», – сообщается в публикации.
По данным Telegram-канала Amur Mash, ребенку 11 лет. После поездки она в слезах пришла домой и рассказала матери о том, что в маршрутке, следовавшей от Автовокзала до Днепровской к ней приставал мужчина.
«От сильного испуга она оцепенела, даже не сразу сообразила, что делать», – сообщается в публикации.
После произошедшего школьница боится ездить в автобусах.
Ранее в Челябинске мужчина преследовал девочку и приставал к ней в лифте.