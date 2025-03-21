Во Владивостоке неизвестный приставал к 11-летней девочке в общественном транспорте

Во Владивостоке мужчина приставал к ребенку в автобусе

Во Владивостоке ищут мужчину, который приставал к ребенку в транспорте. Об этом сообщает управление МВД по региону.

О произошедшем в полиции узнали после обращения матери пострадавшей. По словам женщины, неизвестный «трогал» школьницу во время поездки.

Сотрудники МВД организовали проверку, которая поможет установить все обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника.

«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», – сообщается в публикации.

По данным Telegram-канала Amur Mash, ребенку 11 лет. После поездки она в слезах пришла домой и рассказала матери о том, что в маршрутке, следовавшей от Автовокзала до Днепровской к ней приставал мужчина.

«От сильного испуга она оцепенела, даже не сразу сообразила, что делать», – сообщается в публикации.

После произошедшего школьница боится ездить в автобусах.

Ранее в Челябинске мужчина преследовал девочку и приставал к ней в лифте.