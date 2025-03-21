Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Владивостоке неизвестный приставал к 11-летней девочке в общественном транспорте

Во Владивостоке мужчина приставал к ребенку в автобусе
close
Shutterstock

Во Владивостоке ищут мужчину, который приставал к ребенку в транспорте. Об этом сообщает управление МВД по региону.

О произошедшем в полиции узнали после обращения матери пострадавшей. По словам женщины, неизвестный «трогал» школьницу во время поездки.

Сотрудники МВД организовали проверку, которая поможет установить все обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника.

«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», – сообщается в публикации.

По данным Telegram-канала Amur Mash, ребенку 11 лет. После поездки она в слезах пришла домой и рассказала матери о том, что в маршрутке, следовавшей от Автовокзала до Днепровской к ней приставал мужчина.

«От сильного испуга она оцепенела, даже не сразу сообразила, что делать», – сообщается в публикации.

После произошедшего школьница боится ездить в автобусах.

Ранее в Челябинске мужчина преследовал девочку и приставал к ней в лифте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами