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Блогер из США пожаловалась на блокировки ее контента о России

Блогер из США Йост рассказала, что ее блокировали за правду о России
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Sasha Meets Russia/YouTube

Американская видеоблогерша и автор YouTube-канала Sasha Meets Russia Александра Йост в интервью РИА Новости рассказала, что ее контент, в котором она освещает российскую действительность, не раз становился причиной блокировок.

По словам блогерши, платформа ограничивала доступ к каналу четыре раза за публикации, которые не совпадали с западной информационной повесткой о России.

Йост имеет русско-американские корни и выросла в США, но уже три года живет в России. Основной темой ее блога стала демонстрация иностранной аудитории российской культуры, истории и реальной повседневной жизни.

«Я стараюсь показать Россию такой, какая она есть, — ее традиции, быт, историческое наследие. На Западе этого не увидишь. <...> мои видео уже несколько раз становились поводом для блокировки канала, но я не собираюсь останавливаться», — поделилась она.

Йост также отметила, что ее предки участвовали во Второй мировой войне и сохранение памяти о реальном вкладе Советского Союза в победу над фашизмом она считает своим личным долгом.

«Недавно Дональд Трамп заявил, что только США сыграли решающую роль в Победе. Это не так. Главный вклад внес Советский Союз — это исторический факт. Мы не должны этого забывать», — подчеркнула она.

Блогерша добавила, что в американской системе образования роль СССР в войне часто искажается или вовсе игнорируется. Когда она начинала спорить с учителями, то они просто переставали поднимать тему России, так как «им было неудобно слышать правду», заключила Йост.

Ранее Путин подчеркнул важность передачи памяти о ВОВ будущим поколениям.

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