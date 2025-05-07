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«Прикасался руками к половым органам»: россиянин надругался над дочерью сожительницы

Житель Краснокаменска надругался над дочерью сожительницы и получил срок
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Shutterstock

В Краснокаменске местного жителя признали виновным в совершении «иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей». Жертвой домогательств стала несовершеннолетняя дочь его сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе Краснокаменского городского суда Забайкальского края.

Согласно материалам дела, мужчина совершил преступление с декабря 2022 года по февраль 2023 года. Он несколько раз ночью прикасался к половым органам девочки. Известно, что ребенок не достиг 14-летнего возраста.

«В судебном заседании подсудимый вину в совершении указанного преступления не признал, указав на свою непричастность, его оговор со стороны потерпевшей, свидетелей», — рассказали в пресс-службе.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства в виде наличия у подсудимого малолетнего ребенка, состояние здоровья мужчины, нуждаемость в помощи мужчины его близких родственников. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее в Крыму мужчину осудили за надругательство над дочерью сожительницы.

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