Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили об активации кибермошенников в преддверии 9 Мая

Депутат Коркин: мошенники перед 9 Мая маскируются под фонд Защитники Отечества
close
Depositphotos

В преддверии 80-летия Великой Победы активизировались мошенники. Они представляются сотрудниками фонда «Защитники Отечества». Об этом в интервью РИАМО предупредил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

«Запускают фейковую рекламу и сайты, где предлагают гражданам якобы «инвестировать в социальный проект» и при этом заработать. Еще раз напомню: не переходите по подозрительным ссылкам. Проверяйте адрес отправителя. Настройте двухфакторную аутентификацию», — посоветовал парламентарий.

Он также напомнил, что злоумышленники все чаще используют технологию deepfake, подделывая голоса и внешность родственников жертв и рассылая фейковые голосовые и видеосообщения. Коркин посоветовал договориться с близкими о «кодовой фразе» для проверки личности и никому не переводить деньги по первому звонку.

Руководитель отдела корпоративных клиентов IT-интегратора «Телеком биржа» Дина Фомичева до этого предупреждала, что мошенники перед стартом сезона отпусков начали активно обманывать россиян, подделывая сайты по продаже авиабилетов и туров. Злоумышленники, по ее словам, публикуют предложения с соблазнительно низкими ценами, заманивая своих жертв и вынуждая их предоставлять свои личные данные.

Ранее россиянам назвали пять схем мошенников для взлома аккаунта на «Госуслугах».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами