Россиян предупредили об активации кибермошенников в преддверии 9 Мая

В преддверии 80-летия Великой Победы активизировались мошенники. Они представляются сотрудниками фонда «Защитники Отечества». Об этом в интервью РИАМО предупредил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

«Запускают фейковую рекламу и сайты, где предлагают гражданам якобы «инвестировать в социальный проект» и при этом заработать. Еще раз напомню: не переходите по подозрительным ссылкам. Проверяйте адрес отправителя. Настройте двухфакторную аутентификацию», — посоветовал парламентарий.

Он также напомнил, что злоумышленники все чаще используют технологию deepfake, подделывая голоса и внешность родственников жертв и рассылая фейковые голосовые и видеосообщения. Коркин посоветовал договориться с близкими о «кодовой фразе» для проверки личности и никому не переводить деньги по первому звонку.

Руководитель отдела корпоративных клиентов IT-интегратора «Телеком биржа» Дина Фомичева до этого предупреждала, что мошенники перед стартом сезона отпусков начали активно обманывать россиян, подделывая сайты по продаже авиабилетов и туров. Злоумышленники, по ее словам, публикуют предложения с соблазнительно низкими ценами, заманивая своих жертв и вынуждая их предоставлять свои личные данные.

Ранее россиянам назвали пять схем мошенников для взлома аккаунта на «Госуслугах».