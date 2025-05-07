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Россиянам назвали зарубежные курорты со стоимостью отдыха меньше 70 тыс. рублей

RT: россияне могут отдохнуть на море за рубежом и потратить до 70 тыс. рублей
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CandyRetriever/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут найти зарубежное направление для отдыха на море, потратив при этом не более 70 тыс. рублей. Самым бюджетным направлением стала Грузия – долететь до Батуми можно за 40 тыс. рублей, а гостиница обойдется в 3 тыс. рублей за сутки, передает RT со ссылкой на исследование аналитиков сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Отдохнуть неделю в Грузии можно за 61 тыс. рублей на человека. Столько же стоит отдых в Баку – перелет туда-обратно обойдется примерно в 48 тыс. рублей, а проживание также стоит порядка 3 тыс. рублей в сутки.

На третьем месте среди бюджетных направлений – Каир, авиабилеты до которого в обе стороны обойдется в 56 тыс. рублей на человека, а отель можно найти за 2 тыс. рублей в сутки. Можно выбрать и другие города Египта – к примеру, Шарм-эш-Шейх или Хургаду, перелет в которые уже составит 64 тыс. и 65 тыс. соответственно.

Бюджетно отдохнуть россияне могут в Тунисе – билеты им обойдется в 68 тыс. рублей, а отель – в 3,5 тыс. рублей в сутки. Далее в рейтинге идет Абхазия с билетами за 30 тыс. рублей и отелем за 6 тыс. рублей в сутки.

На пятое место аналитики разместили Анталью, на которую следует отложить 44 тыс. рублей за перелет и порядка 5 тыс. в сутки за отель. Среди других недорогих турецких городов – Измир, Даламан, Аланья и Бодрум, заключили специалисты.

Напомним, в этом году более половины россиян, планирующих летний отпуск, выберут путешествия по России. Причем самым популярным видом отдыха в России остается поездка к морю (50%), за ней следуют посещения крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург и Казань (16%), и горные регионы — Алтай, Кавказ, Урал и Байкал (15%). Дачный отдых привлекает 13%, а речные круизы — 6%.

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