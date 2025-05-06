Большинство россиян планируют летний отдых на море в России

Более половины россиян, планирующих летний отпуск, выберут путешествия по России, причем 50% из них отправятся на море, выяснили аналитики медиахолдинга Rambler&Co и сервиса доставки Купер. Исследование, охватившее около 53 тысяч человек в возрасте от 18 до 50 лет, раскрыло предпочтения россиян в выборе направлений, способах организации поездок и факторах, влияющих на планирование отдыха.

Лишь 36% респондентов уверены, что отправятся в отпуск летом, 16% еще не определились, а 48% не планируют отдыхать. Среди тех, кто собирается путешествовать, 67% останутся в России, тогда как 33% предпочтут заграничные направления. Самым популярным видом отдыха в России остается поездка к морю (50%), за ней следуют посещения крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург и Казань (16%), и горные регионы — Алтай, Кавказ, Урал и Байкал (15%). Дачный отдых привлекает 13%, а речные круизы — 6%.

Зарубежные путешественники ориентированы на пляжный отдых: 41% поедут в Турцию, Египет или соседние страны, 21% выберут Европу, а 14% — Азию. Направления Латинской Америки и Ближнего Востока привлекают 3% и 2% соответственно, а США и Канаду планируют посетить 6%.

Самостоятельное планирование поездок предпочитают 57% россиян, которые бронируют билеты и жилье сами. Туры «под ключ» покупают 17%, а 14% выбирают спонтанный отдых без четкого плана. Пляжный отдых лидирует по популярности (31%), за ним идут культурные поездки с экскурсиями и гастротурами (19%), автотуризм (12%) и дачный отдых (11%). Оздоровительные процедуры и SPA выбирают 9%, активный отдых — 8%, круизы — 4%, а кемпинг — 2%.

При выборе направления россияне ориентируются на погоду (18%), бюджет (16%), качество пляжей и инфраструктуры (13%), комфорт жилья (12%) и наличие достопримечательностей (11%).

Опрос проходил с 23 по 29 апреля на медиаресурсах Rambler&Co.