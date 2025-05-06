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Океанолог РАН допустил летний отдых в Крыму без особых опасений

В этом сезоне в Крыму будут открыты порядка 350 пляжей
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Алексей Павлишак/ТАСС

Побережья Крыма (кроме Керченского пролива), районов восточнее Анапы, начиная от Утриша, а также Азовского моря пострадали от разлива нефтепродуктов мало или не пострадали совсем. Об этом по результатам экспедиции по изучению последствий разлива мазута в Черном море заявил начальник экспедиции, руководитель лаборатории взаимодействия океана с водами суши и антропогенных процессов Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Петр Завьялов.

По мнению специалиста, туда можно отправляться на летний отдых без особых опасений.

«Какие-то точечные проявления мазута не исключены и здесь, в Крыму, но они будут именно точечными на фоне в целом совершенно нормальной обстановки. Но и в наиболее пострадавших районах (в основном в районе города Анапа и на отдельных участках Керченского пролива) ситуацию нельзя считать тотально неблагополучной», — пояснил Петр Завьялов.

При этом Петр Завьялов отметил, что «авария, случившаяся в Керченском проливе в декабре 2024 года, стала, вероятно, самым серьезным инцидентом в истории для этого региона. Экологические последствия этого события будут постепенно уменьшаться в ходе естественного восстановления системы, но останутся заметными в течение месяцев или нескольких лет. Но не стоит и преувеличивать эти последствия, поскольку ущерб ограничен в пространстве и локализуется в основном в районе города Анапа и на отдельных участках Керченского пролива».

Он добавил, что система самоочищается за счет воздействия физических факторов среды и деятельности бактериальных и других биологических сообществ.

«Как показывают измерения и анализы, уже к настоящему времени этими механизмами устранена большая часть загрязнения, и процессы эти будут лишь ускоряться. Благодаря этому, а также самоотверженным усилиям местных властей и волонтеров по очистке пляжей, можно надеяться на существенное улучшение ситуации уже в ближайшие месяцы», — сказал руководитель лаборатории Института океанологии РАН.

При этом он не исключил проявления вторичного загрязнения в связи со всплытием мазута и его производных со дна по мере повышения температуры воды.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Тelegram-канале, что в этом сезоне в регионе будут открыты порядка 350 пляжей. Он также отметил, что пляжных территорий, закрытых вследствие разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, в Крыму нет.

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