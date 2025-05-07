В России пообещали миллион рублей за поимку маньяка

В России МВД объявило вознаграждение в размере миллиона рублей за сведения, которые помогут установить личность преступника, причастного к расправам в поселке Давыдовка. Об этом пишет KP.RU.

По данным правоохранительных органов, неизвестный действовал в период с 2015 по 2017 год, его жертвами стали три пожилые женщины в возрасте от 81 до 83 лет.

Следователи уверены, что речь идет именно о серии нападений одного человека. Во всех случаях преступник действовал по одной схеме — он расправлялся с пострадавшими, при этом ценности из домов не исчезали. Однако у полиции нет информации даже о внешности или других приметах подозреваемого. В связи с этим правоохранители обратились к населению с просьбой откликнуться всех, кто мог что-либо видеть или слышать.

Щедрую награду можно получить и за информацию, которая сможет продвинуть расследование по другим делам. Это касается, например, дела об «орском маньяке» Валерии Андрееве, который пропал более десяти лет назад.

Ранее сын ростовского маньяка Андрея Чикатило пропал без вести в зоне СВО.