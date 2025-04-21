Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сын маньяка Андрея Чикатило пропал без вести в зоне СВО

SHOT: сын маньяка Чикатило пропал без вести в зоне спецоперации
close
Кадр из видео/НТВ

Сын маньяка Андрея Чикатило Юрий Мирошниченко пропал без вести в зоне СВО. Он мог погибнуть во время боев на Харьковском направлении, пишет SHOT.

«Без вести сын серийного убийцы пропал около трех месяцев назад. Тогда артиллерийское подразделение, в составе которого был Чикатило-младший, дислоцировалось примерно в 20 км от Харькова. Оно и попало под обстрел ВС РФ», — говорится в сообщении.

По данным канала, Юрия включили в списки пропавших без вести. В базы погибших, как уточняется, мужчину не внесли.

20 марта текущего года сообщалось, что Мирошниченко служит в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как отмечал тогда SHOT, 56-летний мужчина сменил фамилию и переехал в Харьков. В начале спецоперации он отправился служить в ВСУ.

Известно, что после переезда на Украину мужчина участвовал в событиях на Майдане и выступал в поддержку страны. При этом причиной отправки на фронт стал отказ выплачивать алименты жене. У мужчины были и другие проблемы с законом. Он отбывал наказание по разным статьям, включая покушение на убийство. В местах лишения свободы сын Чикатило провел 13 лет. Находясь в колониях, он не скрывал своего родства с маньяком.

Ранее «зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко отправился служить на СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами