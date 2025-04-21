Сын маньяка Андрея Чикатило пропал без вести в зоне СВО

Сын маньяка Андрея Чикатило Юрий Мирошниченко пропал без вести в зоне СВО. Он мог погибнуть во время боев на Харьковском направлении, пишет SHOT.

«Без вести сын серийного убийцы пропал около трех месяцев назад. Тогда артиллерийское подразделение, в составе которого был Чикатило-младший, дислоцировалось примерно в 20 км от Харькова. Оно и попало под обстрел ВС РФ», — говорится в сообщении.

По данным канала, Юрия включили в списки пропавших без вести. В базы погибших, как уточняется, мужчину не внесли.

20 марта текущего года сообщалось, что Мирошниченко служит в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как отмечал тогда SHOT, 56-летний мужчина сменил фамилию и переехал в Харьков. В начале спецоперации он отправился служить в ВСУ.

Известно, что после переезда на Украину мужчина участвовал в событиях на Майдане и выступал в поддержку страны. При этом причиной отправки на фронт стал отказ выплачивать алименты жене. У мужчины были и другие проблемы с законом. Он отбывал наказание по разным статьям, включая покушение на убийство. В местах лишения свободы сын Чикатило провел 13 лет. Находясь в колониях, он не скрывал своего родства с маньяком.

Ранее «зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко отправился служить на СВО.