В СК заявили, что «орский маньяк» залег на дно

Руководитель главного управления криминалистики СК Зигмунд Ложис заявил, что «орский маньяк» Валерий Андреев залег на дно, следствию неизвестно о каких-либо его новых преступлениях. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Следственный комитет установил его генетический код, который внесен в федеральную базу данных геномной информации. Его на постоянной основе проверяют. В настоящее время фактов причастности Андреева к преступлениям, совершенным после объявления его в розыск, нет», — сказал он.

«Орский маньяк» входит в список самых опасных не пойманных преступников России.

На счету Андреева как минимум 7 убийств женщин в Оренбургской области. О маньяке стало известно в 2012 году, когда проводилось расследование убийства 18-летней Ольги Журавлевой. Сначала его задержали и допросили, но затем отпустили за неимением достаточного количества улик. Когда Андреева вызвали на новый допрос, он пропал. Последний раз он выходил на связь с женой летом 2012 года, после этого его никто не видел.

С 2019 года розыском подозреваемого занимаются не только российские правоохранители, но и Интерпол. В разное время за информацию о его нахождении обещали вознаграждение более миллиона рублей.