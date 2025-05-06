В Краснодаре женщина поверила лжеброкерам и лишилась 2,3 млн рублей

В Краснодаре женщина пыталась заработать на бирже и осталась без денег

Жительница Краснодара убедила мужа оформить кредит и лишилась всех накоплений, пытаясь быстро заработать на бирже. Об этом сообщает краевое управление МВД.

48-летняя краснодарка нашла в сети объявление о быстром заработке на инвестициях и заполнила анкету. Спустя некоторое время с женщиной связался «брокер» и сообщил, что для начала работы необходимо установить на телефон специальное приложение и внести деньги на указанный им счет.

По совету неизвестного потерпевшая перевела на брокерский счет миллион рублей. Получив за короткий срок онлайн доход, она убедила своего мужа оформить в банке кредит в размере 1,4 млн рублей и также выгодно его вложить. Когда вывести деньги не получилось, пара обратилась в правоохранительные органы, общий ущерб составил 2,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что в Калининграде пожилая женщина потеряла 1 млн рублей, поверив мошенникам. Аферисты запугали женщину тем, что она якобы спонсирует иностранное государство.

Ранее мошенники из игры Roblox выманили у школьницы сотни тысяч рублей.