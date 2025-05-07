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Врач рассказал о скрытой опасности гипертонии

Врач Соколов: гипертония постепенно разрушает организм
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Shutterstock

Высокое давление может годами незаметно разрушать организм. Когда появляются симптомы вроде головной боли, мелькания «мушек» перед глазами или одышки, это означает, что сосуды уже получили серьезные повреждения. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов.

Основными факторами развития гипертонии, по его словам, являются наследственность, чрезмерное употребление соли, малоподвижный образ жизни, хронический стресс, а также вредные привычки.

«Помните: гипертонию легче предупредить, чем лечить ее последствия в виде инфаркта или инсульта. Начните заботиться о своих сосудах сегодня — они отблагодарят вас долгими годами здоровой жизни», — отметил специалист.

Соколов рекомендует всем, особенно людям старше 40 лет, обзавестись тонометром и регулярно измерять давление (утром и вечером). Оптимальными считаются показатели 120/80, а значения выше 135/85 — это уже повод обратиться к специалисту, указал врач.

Недавно ученые из Венского медицинского университета установили, что высокое кровяное давление может привести к аномалиям в подоцитах — специализированных клетках, помогающих почкам фильтровать жидкость.

Ранее исследование показало, что добавление соли в пищу может увеличить риск депрессии и тревоги более чем на 40%.

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