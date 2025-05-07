Врач рассказал о скрытой опасности гипертонии

Высокое давление может годами незаметно разрушать организм. Когда появляются симптомы вроде головной боли, мелькания «мушек» перед глазами или одышки, это означает, что сосуды уже получили серьезные повреждения. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов.

Основными факторами развития гипертонии, по его словам, являются наследственность, чрезмерное употребление соли, малоподвижный образ жизни, хронический стресс, а также вредные привычки.

«Помните: гипертонию легче предупредить, чем лечить ее последствия в виде инфаркта или инсульта. Начните заботиться о своих сосудах сегодня — они отблагодарят вас долгими годами здоровой жизни», — отметил специалист.

Соколов рекомендует всем, особенно людям старше 40 лет, обзавестись тонометром и регулярно измерять давление (утром и вечером). Оптимальными считаются показатели 120/80, а значения выше 135/85 — это уже повод обратиться к специалисту, указал врач.

Недавно ученые из Венского медицинского университета установили, что высокое кровяное давление может привести к аномалиям в подоцитах — специализированных клетках, помогающих почкам фильтровать жидкость.

Ранее исследование показало, что добавление соли в пищу может увеличить риск депрессии и тревоги более чем на 40%.