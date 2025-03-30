Ученые выяснили, как высокое кровяное давление повреждает почки

Ученые из Венского медицинского университета установили, что высокое кровяное давление может привести к аномалиям в подоцитах — специализированных клетках, помогающих почкам фильтровать жидкость. Результаты исследования опубликованы в журнале Hypertension.

К таким выводам ученые пришли в результате анализа образцов почечной ткани 99 добровольцев. В исследовании приняли участие как люди с гипертонией и диабетом второго типа, так и здоровые испытуемые.

С помощью современных методов визуализации и компьютерной обработки данных в образцах тканей были определены размер и плотность подоцитов, а также объем почечных телец (гломерул). Подоциты — это специализированные клетки гломерул, которые играют важнейшую роль в фильтрующей функции почек. Их размер и плотность являются важными показателями здоровья почечной ткани.

«Результаты показали, что у пациентов с гипертонией плотность подоцитов снижена по сравнению со здоровыми людьми из контрольной группы», — рассказал ведущий автор исследования, нефролог Кристофер Пашен.

Ученые добавили, что такие патологические изменения происходили как при диабете, так и в отсутствие этого заболевания.

По словам исследователей, высокое кровяное давление способно вызывать структурные повреждения почек на ранней стадии, до появления клинических симптомов. Это открытие может поспособствовать разработке новых методов диагностики, помогающих вовремя заметить развитие заболеваний почек и предотвратить долгосрочные повреждения.

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