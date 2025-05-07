В Екатеринбурге иностранный студент приставал к девушкам и получил срок 6 лет

В Екатеринбурге иностранного студента посадили за нападения на девушек

В Екатеринбурге суд вынес приговор иностранному студенту, которого обвиняли в домогательствах в отношении местных жительниц. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент, после которого 21-летнего юношу задержали, произошел в 2023 году, но осудили его только сейчас. Молодой человек приставал к 17-летней девушке, которая шла на учебу, но пострадавшая смогла его отпугнуть и обратилась в полицию.

После инцидента стало известно, что студент совершал и другие подобные нападения, от его действий пострадала гулявшая с ребенком женщина.

Юношу обвинили не только в насильственных действиях сексуального характера, но и в распространении материалов непристойного содержания.

Фигуранта признали виновным, его приговорили к шести годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, он семь лет не сможет заниматься деятельностью, связанной с детьми. Адвокат молодого человека считает такой срок необоснованным.

Ранее прохожий приставал к 15-летней школьнице в Калининграде.