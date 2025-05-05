«Предлагал телефон, куда-то звал»: прохожий приставал к 15-летней школьнице в Калининграде

В Калининграде мужчина приставал к 15-летней девочке на глазах у прохожих. Об этом ее мать рассказала «Клопс».

Инцидент произошел 5 мая в районе ТЦ «Калининград Плаза» на Ленинском проспекте. Школьница шла с ближайшей остановки в сторону торгового центра и столкнулась с незнакомцем. По ее словам, это был «хорошо одетый» мужчина с красными глазами навыкате в возрасте 40–45 лет.

«Он предлагал новый телефон, сыпал комплименты и звал пойти куда-то вместе с ним. Дочь попросила оставить ее в покое, но он не отставал. <...> В итоге он отстал от нее. Мимо шли люди, никто не обратил внимания», — возмущается калининградка.

Ее дочери пришлось спасаться бегством.

Ранее мужчина гонялся за детьми по детской площадке в Казани и звал их погулять.