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«Предлагал телефон, куда-то звал»: прохожий приставал к 15-летней школьнице в Калининграде

«Клопс»: неизвестный преследовал 15-летнюю девочку в центре Калининграда
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Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

В Калининграде мужчина приставал к 15-летней девочке на глазах у прохожих. Об этом ее мать рассказала «Клопс».

Инцидент произошел 5 мая в районе ТЦ «Калининград Плаза» на Ленинском проспекте. Школьница шла с ближайшей остановки в сторону торгового центра и столкнулась с незнакомцем. По ее словам, это был «хорошо одетый» мужчина с красными глазами навыкате в возрасте 40–45 лет.

«Он предлагал новый телефон, сыпал комплименты и звал пойти куда-то вместе с ним. Дочь попросила оставить ее в покое, но он не отставал. <...> В итоге он отстал от нее. Мимо шли люди, никто не обратил внимания», — возмущается калининградка.

Ее дочери пришлось спасаться бегством.

Ранее мужчина гонялся за детьми по детской площадке в Казани и звал их погулять.

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