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Подростка из Красноярского края отправили в колонию за избиение девушек из-за стрижек

Избивший девушек из-за внешнего вида в Минусинске подросток попал в колонию
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Минусинске 16-летнего парня отправили на год в колонию за избиение двух девушек из-за коротких стрижек. О решении суда сообщили в прокуратуре Красноярского края.

На суде обвиняемый пояснил, что перепутал девушек с «парнями», и признал вину. Его судили за причинение легкого и тяжкого вреда здоровью и приговорили к наказанию виде 1 года 5 дней лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, он обязан заплатить жертвам 500 тыс. и 150 тыс. рублей.

Все произошло в марте 2024 года. В день инцидента подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел со знакомым на прогулку и обратил в кафе внимание на двух девушек с короткими стрижками, которым стал задавать вопросы личного характера, а затем ударил одну из них кулаком по лицу. За пострадавшую вступилась подруга, которую молодой человек тоже ударил. В итоге первая жертва получила черепно-мозговую травму, переломы костей лица со смещением и гематомы, а вторая — сотрясение головного мозга. Они обе попали в больницу.

Тогда мать одной из пострадавших Дарьярассказала «Газете.Ru», что над подругами издевались сразу двое молодых людей. После чего к ее дочери в больницу приезжал второй мужчина, который надеялся «урегулировать конфликт», и «устроил там скандал». Дарья предположила, что подросток, который избил девочек, мог попасть под его влияние.

Ранее в Москве уволили директора школы, в которой избили ученика из-за внешнего вида.

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