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Российский подросток избил ровесника, который случайно задел его мать на улице

В Оренбургской области 17-летний юноша жестоко избил обидчика своей матери
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Кадр из видео/Telegram-канал «UTV | Оренбург»

В Оренбургской области 17-летний подросток напал на ровесника и отправил его в реанимацию, сообщает UTV.

Инцидент произошел в городе Ясном после того, как несовершеннолетний узнал, что другой подросток случайно задел его мать на улице. Молодой человек решил отомстить предполагаемому обидчику, подкараулил его возле дома и жестоко избил.

С серьезными травмами пострадавшего доставили в больницу и поместили в реанимацию, сейчас за его жизнь борются врачи.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее 19-летняя нижегородка избила мужчину ногами по голове ради хайпа и выложила в соцсети.

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