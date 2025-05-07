Учителя лишили свободы за установку камеры в школьном туалете для девочек

Учитель из Гонконга приговорен к 2 месяцам тюрьмы за установку камеры в школьном туалете, пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Известно, что 34-летний Квок Цз Кит работал в средней школе для девочек в Гонконге, но был арестован в прошлом году после того, как уборщица обнаружила скрытую камеру и достала сделанные записи.

Мужчину обвинили в вуайеризме за съемку учениц школы в период с сентября по октябрь прошлого года, запретили посещать территорию учебного учреждения, а также контактировать с учениками и сотрудниками. Пострадавшими по делу были признаны две девочки.

Обвиняемый утверждал, что в момент совершения преступления находился «не в своем обычном состоянии», и просил при вынесении приговора учесть «его вклад в образование». В итоге судья признал учителя виновным и приговорил к двум месяцам тюрьмы, призвав мужчину задуматься о своих действиях и никогда больше не совершать подобного.

Ранее в Канаде мануальный терапевт подглядывал за обнаженными клиентками.