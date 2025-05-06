Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Средний трудовой стаж россиян после выхода на пенсию достиг рекордной отметки

Росстат: средний трудовой стаж после выхода на пенсию достиг 8,2 года
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Средняя продолжительность трудовой деятельности после назначения пенсии по итогам 2024 года достигла рекордных 8,2 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Соответствующую статистику начали публиковать в 2011 году. Тогда продолжительность трудового стажа после выхода на пенсию составляла шесть лет. В 2022-м показатель увеличился до 7,47 года.

Статистика показывает, что россияне, вышедшие на пенсию по достижении общеустановленного пенсионного возраста, продолжают работать в среднем чуть более двух лет (2,2 года). В то же время люди, которые получают досрочную трудовую и военную пенсии, остаются занятыми значительно дольше — около 8,1 года. Еще выше показатель у тех, кому положены выплаты по инвалидности, — 13,1 года. Эти категории россиян выходят на пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста.

До этого в Госдуме рассказали, кому стоит ожидать повышения социальных выплат в мае.

Ранее в России назвали средний размер пенсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами