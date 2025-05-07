В Екатеринбурге мужчина с ребенком получил ножевое ранение во время драки

В Екатеринбурге двух человек задержали за нападение на мужчину с ребенком

В Екатеринбурге мужчине понадобилась помощь медиков после драки. Об этом сообщает «Злой Екатеринбург».

Инцидент произошел около торгового центра «Глобус». По данным Telegram-канала, несколько человек напали на мужчину с ребенком, причина агрессивного поведения не уточняется.

В результате пострадавший попал в больницу с ножевым ранением в область шеи, о его состоянии не сообщается.

Ситуацию прокомментировали в МВД. Там сообщили о задержании двух мужчин 1982 и 1994 года рождения. Сотрудники ведомства на данный момент проводят все необходимые мероприятия.

«По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», – сообщается в публикации.

В ведомстве также опровергли информацию местных СМИ о том, что на пострадавшего напали мигранты. Участники конфликта являются местными жителями, все они – граждане России.

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