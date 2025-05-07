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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской области

ТСН: в Черниговской области произошли взрывы
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Gleb Garanich/Reuters

На западе Черниговской области произошли взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале.

По словам журналистов, жителей области предупредили об угрозе с воздуха.

До этого сообщалось, что в Киеве за ночь четыре раза были слышны взрывы на фоне воздушной тревоги.

Мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале рассказал, что в городе работают системы ПВО. Он предупредил горожан об «опасности баллистики» и призвал их не покидать укрытия.

По словам Кличко, в Соломенском районе упали обломки ракеты, из-за чего произошел пожар в складских помещениях на площади около 300 квадратных метров. На место происшествия вызвали медиков.

Позже мэр Киева сообщил о пожаре в нескольких квартирах на верхних этажах жилого дома в Святошинском районе. Разрушения зафиксированы в многоэтажке в Днепровском районе.

По последним данным, в результате атаки пострадали семь киевлян, в их числе четыре ребенка.

Ранее жительница Новороссийска показала последствия атаки беспилотников.

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