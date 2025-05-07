Несовершеннолетних арестантов хотят учить патриотизму в СИЗО

Сотрудников следственных изоляторов (СИЗО) для несовершеннолетних хотят обязать учить арестантов патриотизму, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект ведомственного приказа Минюста.

Согласно материалу, сейчас патриотические мероприятия с несовершеннолетними проводятся по договорам о совместной деятельности, но министерство хочет систематизировать и формализовать эту практику. Теперь это направление воспитательной работы в СИЗО станет одним из основных. Его дополнят нравственной, правовой, социально-культурной, физической, эстетической, духовной и просветительской составляющими.

«Начинать культурно-воспитательную работу предлагается с первого дня пребывания подростка в СИЗО, закреплять за ним команду специалистов, собирать данные из школы и органов власти по месту жительства, а затем составлять социально-психологическую характеристику и индивидуальный план воспитательной работы», — говорится в статье.

Как уточняется, этот план должен будет обновляться каждые два месяца, а все мероприятия в его рамках будут заноситься в специальные дневники.

Согласно статистике за 2024 год, фигурантами уголовных дел стали 9,5 тыс. подростков, что на 6% ниже показателей за 2023-й. При этом суды отправили в СИЗО 879 несовершеннолетних, что на 25% больше, чем в позапрошлом году (702).

В январе подростка из Саратовской области заподозрили в подготовке расправы над депутатом и Героем России Александром Янкловичем. По версии следствия, 16-летний юноша получил задание от некоего куратора и пришел к дому парламентария с молотком. Подростка задержали сотрудники ФСБ, возбуждено уголовное дело. Сам Янклович заявил, что прощает юношу, но предъявит претензии его кураторам.

Ранее россиянам объяснили рост числа образованных людей в СИЗО.