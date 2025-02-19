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Россиянам объяснили рост числа образованных людей в СИЗО

«Страсти»: член СПЧ Меркачева объяснила рост числа образованных людей в СИЗО
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Depositphotos

Рост числа образованных людей в СИЗО связан с увеличением количества привлечений к ответственности по одной статье. Об этом со ссылкой на члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Еву Меркачеву сообщают «Страсти».

Согласно последней переписи, доля людей с высшим образованием в СИЗО возросла с 2009 года. Меркачева сообщила, что это обусловлено ростом числа людей, привлекаемых к ответственности по 228 статье УК РФ. То есть наркопотребителями и наркопроизводителями становятся в том числе люди, имеющие образование. Также она отметила рост числа мошеннических преступлений, которые также очень часто связаны с образованными людьми.

Всего число людей с высшим образованием «за решеткой» выросло в три раза, сообщает mk.ru. Также в российских СИЗО стало в восемь раз больше неработающих пенсионеров и в два раза больше подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Ранее стало известно, что заключенным в России могут разрешить заводить котов.

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