Названы болезни сердца, требующие срочной операции

Заболевания сердца по-прежнему остаются «лидерами» по числу летальных случаев во всем мире. Среди множества сердечно-сосудистых патологий есть такие, которые могут длительно и тихо развиваться, долгое время не беспокоя человека. Однако есть такие острые состояния, яркая симптоматика которых свидетельствует о необходимости экстренной операции, рассказал «Газете.Ru» сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Андрей Корольков.

Среди наиболее опасных патологий сердца специалист выделил гемодинамически значимый стеноз коронарных артерий. Это состояние, при котором просвет кровеносных сосудов сужен более чем на 70%, и сердечная мышца (миокард) уже не получает достаточного количества кислорода и жизненно необходимых веществ для бесперебойной работы.

Изначально болезнь никак себя не проявляет, но при повышении физической активности появляется характерная симптоматика — боль за грудиной. Она может быть давящего, сжимающего характера (иногда это жжение, чувство тяжести), отдавать в челюсть, шею, левую руку и спину. Впоследствии болевые ощущения у человека только усиливаются. К ним могут присоединиться другие симптомы, чаще всего аритмии, одышка, дестабилизация артериального давления.

«Прогрессирование коронарного стеноза может привести к полной закупорке артерий и вызвать некроз сердечной мышцы (инфаркт), то есть отмирание отдельных участков. В такой ситуации у пациента загрудинная боль становится еще более выраженной, резко падает давление, бросает в пот, появляется сильная слабость и чувство тревоги. Иногда человек начинает задыхаться из-за нехватки воздуха и даже теряет сознание. Эти симптомы могут наступить внезапно или развиться в течение нескольких часов. В таком состоянии срочно требуется госпитализация и, возможно, экстренная операция», — сказал сердечно-сосудистый хирург.

Еще одна патология, при которой пациентам обычно не избежать операции, — стенозы периферических артерий, они могут привести к острому нарушению мозгового кровообращения (инсульт). Клинически стеноз сонных артерий проявляет себя головокружениями, нарушением зрения и памяти, расстройствами речи, транзиторными ишемическими атаками.

При поражении артерий нижних конечностей на первый план выходит боль в ногах при ходьбе (перемежающая хромота) и в покое, нарушаются трофика и чувствительность, появляются отеки. Если поражены артерии верхних конечностей, то отмечается слабость в конечности, и пациенты физически чувствуют разницу в развитии мышц по сравнению с нормально функционирующей рукой. А для стенозов органов желудочно-кишечного тракта характерно нарушение функций кишечника и появление неприятных болевых ощущений.

Кроме того, в числе острых патологий Корольков выделил пороки сердца, связанные с аномальными изменениями в клапанном аппарате или перегородках, которые препятствуют нормальному кровообращению. Они могут быть врожденными или приобретенными, например, осложнение после инфекций, травм или хронических заболеваний.

По словам врача, приобретенные пороки сердца составляют большой процент всех сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых пациентов, особенно у пожилых людей. Симптоматику при клапанном пороке невозможно проигнорировать: это частая одышка, возникающая при ходьбе и в состоянии покоя, кашель (появляется при застое крови в легких, иногда с кровохарканьем), аритмии, отеки нижних конечностей, что связано с нарушением насосной функции сердца и замедленным кровотоком.

У некоторых пациентов патология может проявляться внешне — в виде синюшности губ, пальцев, носа или яркого румянца на щеках. Особенно выражен румянец у пациентов с митральным пороком сердца. А при пороках клапана аорты наблюдается совсем другая картина — характерная бледность кожи, вызванная недостаточным кровообращением в сосудах.

Если стенозы или клапанный порок сердца вызывают серьезные нарушения кровотока и грозят развитием инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности или тяжелых форм аритмии, экстренная операция — единственный выход для спасения жизни пациента.

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