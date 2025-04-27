Пьяный мужчина угрожал врачам и избил охрану в больнице Владивостока

В Тысячекоечной больнице Владивостока пьяный пациент устроил погром, напал на охрану и сбежал. Об этом сообщается в Telegram-канале Svodka25.

Инцидент произошел утром 27 апреля, в Тысячекоечную больницу был доставлен пьяный мужчина с разбитым в драке лицом. Пациент был настроен агрессивно, угрожал медикам, избил охрану и расколотил компьютер.

Сотрудникам ЧОПа удалось скрутить дебошира, но он вырвался и убежал.

До этого сообщалось, что в Биробиджане пьяная женщина напала на фельдшера скорой помощи. Бригада скорой прибыла на вызов к пожилой пациентке. В дверях медиков встретила агрессивно настроенная пьяная дочь женщины. Она набросилась на фельдшера и несколько раз ударила девушку кулаками. На место был вызван наряд Росгвардии, дебоширку задержали и передали в отдел полиции для разбирательства. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее пациент, общавшийся с невидимым Владом, напал на врача в новосибирском травмпункте.