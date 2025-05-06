В Англии в библиотеку колледжа вернулись книги, взятые студентом 20 лет назад

В Англии бывший студент вернул книги из библиотеки колледжа, взятые 20 лет назад, пишет UPI.

Библиотекари колледжа Леди Маргарет Холл Оксфордского университета с юмором отнеслись к давнему должнику, который вернул три книги, просроченные на два десятилетия. В официальном сообщении в соцсетях колледж объявил, что прощает забывчивого читателя, сопроводившего возврат трогательной запиской с извинениями.

Возвращенные издания включают редкие работы по истории и теологии: «Анатомия злоупотреблений» Филипа Стаббса, «Историческое введение в трактаты Марпрелата» Уильяма Пирса и «Лорд-протектор: религия и политика в жизни Оливера Кромвеля» Роберта С. Пола. Как пояснил анонимный бывший студент в записке, книги были взяты им во время учебы в бакалавриате и неожиданно обнаружены спустя 20 лет при разборе старых коробок.

«Пожалуйста, простите меня», — написал он.

По правилам Оксфорда, за просрочку обычно начисляются штрафы, но в данном случае колледж предпочел простить бывшего студента.

Ранее просроченная на 56 лет книга вернулась в библиотеку с объяснительной запиской.