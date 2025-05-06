Бразилец приехал на концерт Леди Гаги, наступил на рыбу-собаку и оказался в больнице

Metropoles: в Бразилии мужчина наступил на рыбу-собаку и попал в больницу

В Бразилии мужчина приехал на концерт певицы Леди Гаги, наступил на рыбу-собаку и оказался в больнице, пишет Metropoles.

Педро Мораес, приехавший из Белу-Оризонти, чтобы увидеть выступление звезды на пляже Копакабана, случайно наступил на ядовитую рыбу-собаку, когда решил искупаться ночью после концерта.

Мужчина почувствовал резкую боль в ноге, сначала решив, что наступил на осколок стекла. Однако, рассмотрев источник боли поближе, он с ужасом узнал от местных, что это рыба-собака, чей токсин в некоторых случаях может быть крайне опасным.

«Мы сфотографировали рыбу, и тогда ко мне подошла пара из Рио. Мужчина объяснил, насколько это опасно», — рассказал Мораес.

Промыв рану, он отправился в больницу, где врачи обнаружили четыре прокола на ноге. Медсестра убедилась, что шипов в ране не осталось, но боль и покалывание в пальцах сохранялись. После курса лечения пострадавшего отправили домой.

Несмотря на происшествие, Педро не теряет оптимизма:

«В прошлом году я был на концерте Мадонны, в этом — у Гаги, а в следующем надеюсь увидеть Бейонсе!» — говорит мужчина.

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