В Австралии мужчина пережил четыре паралича в результате нападения осьминога

Австралиец пережил четыре паралича после того, как к нему присосался осьминог

В Австралии 43-летний мужчина четыре раза пережил паралич после нападения осьминога на популярном пляже в северной части Сиднея. Об этом сообщает телеканал 9News.

Инцидент произошел 5 февраля. 43-летний Жан-Поль Кальман купался на пляже Балморал-бич, когда обнаружил присосавшегося к его руке синекольчатого осьминога.

«Его маленькие синие пятнышки пульсировали невероятно ярким синим цветом, что означало, что он зол, и он кусает меня», — рассказал Кальман телеканалу.

Он решил обратиться в больницу только после того, как его рука начала неметь.

Бывшая жена Кальмана Кортни отговорила его от поездки на общественном транспорте и отвезла его в больницу.

Жан-Поль отметил, что если бы не Кортни, он бы не выжил.

«Я ей обязан жизнью», — подчеркнул пострадавший.

В январе модель из Милана, Федерико Кола, участвовал на Сейшельских островах в фотосессии в Индийском океане, когда его внезапно атаковал осьминог и обвил своими щупальцами.

Ранее биологи выяснили, как осьминогам удается одновременно управлять всеми восемью щупальцами.