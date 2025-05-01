В Петербурге неизвестный пытался похитить ребенка с остановки

В Петербурге неизвестный пытался увести за собой ребенка

В Красногвардейском районе Петербурга неизвестный мужчина приставал к девочке на автобусной остановке и пытался увести ее за собой. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

С заявлением в правоохранительные органы обратился 33-летний мужчина. Он сообщил, что 29 апреля его 10-летняя дочь вышла из автобуса на остановке и подверглась домогательствам со стороны незнакомца.

Мужчина сначала не давал ребенку выйти из транспорта, а затем попытался увести за собой. Обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что старшеклассники задержали мужчину, который приставал к прохожим около школы в Перми. ЧП произошло на территории многопрофильной школы «Флагман». Во время занятий учащиеся обратили внимание на мужчину в окне, неизвестный приставал к женщине с ребёнком и пытался его отобрать. Пока охрана бездействовала, школьники решили вмешаться. Подростки выбежали на улицу, скрутили агрессивного прохожего и вызвали полицию.

Ранее мигрант приставал к четырехлетнему мальчику на детской площадке в Петербурге.