Зарубежные артисты выступят на российском фестивале «Мелиховская весна»

В России выступят артисты из Китая на театральном фестивале «Мелиховская весна»

Артисты из Китая, Белоруссии и Казахстана выступят на международном театральном фестивале «Мелиховская весна». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Фестиваль пройдет с 23 мая по 1 июня в музее-заповеднике Антона Чехова «Мелихово». В этом году мероприятие будет праздновать свой 25-летний юбилей. Зрители смогут посмотреть 20 спектаклей как российских, так и зарубежных артистов.

На юбилей с постановками приехали труппы из Сычуаньского народного художественного театра из Китая, Могилевского театра драмы и комедии им. Дунина-Марцинкевича из Белоруссии и Шымкентский городской Русский драматический театр из Казахстана.

Директор Музея-заповедника «Мелихово» Анастасия Журавлева рассказала, что каждый год фестиваль привносит что-то новое в свою программу.

«Это возможность увидеть, в чем и насколько произведения Чехова, его герои, сюжеты, ситуации близки и созвучны людям других культур. На этот раз к нам едут «Чайка» из Китая, «Дядя Ваня» из Казахстана и биографический спектакль «Сны моей жизни» из Беларуси», — заявила Журавлева.

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