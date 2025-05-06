Вор в Германии отправил хозяйке антикварного магазина письмо с извинениями и деньги

Bild: в Германии вор отправил хозяйке магазина письмо с извинениями и деньги

Спустя годы вор отправил хозяйке антикварного магазина в Германии письмо с извинениями и деньги за украденный товар, пишет Bild.

Владелица антикварного магазина из Регенсбурга (Бавария) получила необычное письмо с извинениями и деньгами от человека, который много лет назад украл у нее товары. Энн Костер, более 40 лет управляющая магазином старинных вещей, обнаружила в своем почтовом ящике коричневый конверт без обратного адреса. В нем лежали 800 евро и записка, написанная синей шариковой ручкой, где неизвестный признавался в давней краже.

«Я не могла поверить своим глазам», — рассказывает Костер.

Магазин немки насчитывает свыше 100 тысяч тщательно отсортированных предметов — от золотых украшений до богемского граната и винтажных рождественских украшений. Все вещи в ее коллекции произведены в Германии.

«Несколько лет назад я украл у вас из магазина. Я глубоко сожалею об этом», — говорилось в письме.

Хотя мужчина не уточнил, что именно взял, Костер вспомнила несколько случаев пропажи ювелирных изделий.

«Золото сейчас стоит больше 50 евро за грамм, поэтому украшения всегда были главной целью воров», — поясняет она.

Однако это не первый случай, когда украденное возвращается к Костер. Однажды пастор тайком вернул реликвию, а другого вора, американца, пытавшегося унести кольцо с бриллиантами, ей пришлось задерживать с угрозой вызвать полицию.

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