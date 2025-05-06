Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вор в Германии отправил хозяйке антикварного магазина письмо с извинениями и деньги

Bild: в Германии вор отправил хозяйке магазина письмо с извинениями и деньги
close
Shutterstock/FOTODOM

Спустя годы вор отправил хозяйке антикварного магазина в Германии письмо с извинениями и деньги за украденный товар, пишет Bild.

Владелица антикварного магазина из Регенсбурга (Бавария) получила необычное письмо с извинениями и деньгами от человека, который много лет назад украл у нее товары. Энн Костер, более 40 лет управляющая магазином старинных вещей, обнаружила в своем почтовом ящике коричневый конверт без обратного адреса. В нем лежали 800 евро и записка, написанная синей шариковой ручкой, где неизвестный признавался в давней краже.

«Я не могла поверить своим глазам», — рассказывает Костер.

Магазин немки насчитывает свыше 100 тысяч тщательно отсортированных предметов — от золотых украшений до богемского граната и винтажных рождественских украшений. Все вещи в ее коллекции произведены в Германии.

«Несколько лет назад я украл у вас из магазина. Я глубоко сожалею об этом», — говорилось в письме.

Хотя мужчина не уточнил, что именно взял, Костер вспомнила несколько случаев пропажи ювелирных изделий.

«Золото сейчас стоит больше 50 евро за грамм, поэтому украшения всегда были главной целью воров», — поясняет она.

Однако это не первый случай, когда украденное возвращается к Костер. Однажды пастор тайком вернул реликвию, а другого вора, американца, пытавшегося унести кольцо с бриллиантами, ей пришлось задерживать с угрозой вызвать полицию.

Ранее золотая медаль с Олимпиады 1904 года была продана на аукционе за рекордную сумму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами