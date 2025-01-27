Золотая медаль с Олимпиады 1904 года продана на аукционе за рекордную сумму

SfGate: в США на аукционе за $545 тысяч продали золотую олимпийскую медаль 1904 года

Золотая медаль с Олимпиады 1904 года продана на аукционе за рекордные $545 тысяч, пишет SfGate.

На аукционе в США была продана золотая медаль с первых Олимпийских игр, проходивших на территории страны. Лот ушел с молотка за $545 тысяч, став одним из самых дорогих памятных предметов, связанных с историей Олимпиад.

Медаль принадлежала американскому спортсмену Фреду Шуле, победившему в соревнованиях по бегу с препятствиями. На лицевой стороне медали изображен атлет с венком, а на обратной — древнегреческая богиня победы Ника рядом с Зевсом.

В отличие от современных наград, которые изготавливаются из серебра с золотым покрытием, медали того времени были меньше по размеру и полностью отлиты из золота.

«Такие медали — большая редкость. Из примерно 100 золотых наград, врученных в Сент-Луисе, многие были утеряны или хранятся в частных коллекциях и музеях», — отметил Бобби Итон, эксперт по олимпийским реликвиям на аукционе.

Ранее сообщалось, Ferrari F430 президента США Дональда Трампа пустят с молотка.