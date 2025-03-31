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Россиянин засунул 11 телефонов в йогурты и пытался передать их в СИЗО

ТАСС: в Москве мужчина пытался передать в СИЗО телефоны в йогуртах
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Антон Денисов/РИА Новости

В Москве суд оштрафовал россиянина, который пытался незаконно передать мобильные телефоны заключенным в следственный изолятор. Об этом сообщает ТАСС.

Обвиняемый спрятал в банки с йогуртом 10 кнопочных телефонов L8STAR, один смартфон Umiio, шесть USB проводов, два зарядных устройства и 11 SIM-карт, но был пойман. В отношении правонарушителя был составлен административный протокол.

Решением мирового суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Изъятые телефоны суд постановил уничтожить. Известно, что в СИЗО № 4 в Москве, куда мужчина пытался передать «посылку», содержатся бывшие сотрудники силовых структур.

До этого сообщалось, что в Новосибирске перед судом предстанет женщина, которая пыталась передать наркотики своему сожителю в суде. Дождавшись появления своего сожителя в сопровождении конвоя, обвиняемая приблизилась к нему и, поцеловав в губы, попыталась передать запрещенные вещества. Довести задуманное до конца не получилось — судебный пристав заподозрил неладное и задержал женщину.

Ранее москвичка пыталась пронести мужу в колонию часы в нижнем белье.

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