Россиянка пыталась передать возлюбленному наркотики при поцелуе в здании суда

В Новосибирске перед судом предстанет женщина, которая пыталась передать наркотики своему сожителю в суде. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в сентябре 2024 года обвиняемая приехала в суд, где рассматривалось уголовное дело в отношении ее возлюбленного.

«Дождавшись появления своего сожителя в сопровождении конвоя, обвиняемая приблизилась к нему и, поцеловав в губы, попыталась передать последнему наркотические средства из своего рта в рот сожителя», — сообщили в прокуратуре.

Довести задуманное до конца не получилось — судебный пристав заподозрил неладное и задержал женщину. В отношении жительницы Новосибирска было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, ей может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее в Пермском крае женщина попыталась внутри себя пронести наркотики мужу в колонию. 75-летняя женщина приготовила зефир, но добавила в него метадон. Со сладостями она отправилась в ИК, где ее 45-летний сын отбывал срок за хранение наркотиков. Пенсионерку задержали до момента встречи с мужчиной. Выяснилось, что в зефир она положила около 200 граммов запрещенного вещества.

До этого сообщалось, что в Тверской области пенсионерку подозревают в попытке пронести наркотики в колонию.