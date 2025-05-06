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Москвич много лет насиловал собственную дочь и снимал все на видео

СК: мужчину, насиловавшего дочь на протяжении 6 лет, приговорили к 20 годам
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Суд приговорил 50-летнего жителя Москвы, который насиловал малолетнюю дочь на протяжении шести лет и снимал это на видео, к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России по столице.

Суд установил, что с июня 2018 года по январь 2024 года фигурант неоднократно насиловал свою дочь и совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера, фиксируя свои преступления на фото и видео.

О произошедшем девочка рассказала родственнице, которая обратилась в правоохранительные органы.

Нагатинский межрайонный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст.131 УК РФ (изнасилование), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов).

До этого в Карелии суд приговорил 34-летнего мужчину, который насиловал дочь своей сожительницы, к 20 годам колонии строгого режима. Девочке на момент преступления было меньше 12 лет.

Ранее жительница Крыма застала возлюбленного за изнасилованием ее малолетней дочери.

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