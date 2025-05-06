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Дочь экс-президента Южной Кореи обвинили в мошенничестве

В Южной Корее завели дело о мошенничестве против дочери бывшего президента
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Tsuguliev/Shutterstock/FOTODOM

Южнокорейская полиция возбудила дело о мошенничестве против Мун Да Хе, дочери бывшего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Полицейский участок Сеула Содэмун объявил, что недавно задержал Мун в качестве подозреваемой по делу о предполагаемом мошенничестве», — говорится в сообщении.

По версии следствия, женщина собрала деньги в рамках благотворительного аукциона в 2022 году, однако не пожертвовала их в некоммерческую организацию, как обещала. В итоге на Мун Да Хе поступила жалоба, и сейчас ее банковские счета и транзакции проверяют правоохранители.

Другой экс-президент республики, Юн Сок Ёль, в настоящее время находится под следствием по делу о злоупотреблении властью. Кроме того, его обвиняют в мятеже в связи с неудавшейся попыткой введения в стране военного положения 3 декабря прошлого года. При этом журналисты отмечают, что бывшего лидера государства не задерживали.

Ранее экс-премьер Южной Кореи заявил, что хочет участвовать в выборах президента.

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